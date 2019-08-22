РИАМО – 22 авг. Спортсменка из Подмосковья Анастасия Макарова завоевала серебряную медаль первенства мира по плаванию, которое проходит с 20 по 25 августа в Будапеште, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Представительница Подмосковья стала обладательницей серебра в составе сборной России в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров. Помимо Анастасии Макаровой в составе сборной России в эстафете приняли участие Николай Зуев, Андрей Минаков и Екатерина Никонова», – отмечается в сообщении.

Российские спортсмены показали время 3 минуты и 48,06 секунды, уступив сборной команде США 3,22 секунды и опередив соперников из Канады на 0,14 секунды.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Макарову с заслуженной наградой.

«Анастасия демонстрирует впечатляющие успехи по ходу текущего сезона. В ее активе золото первенства Европы в Казани, к которому она добавила серебро мирового первенства. Впереди в соревновательной программе турнира в Будапеште еще несколько дисциплин, в которых Анастасия сможет побороться за новые награды», – отметил Терюшков.