РИАМО - 22 авг. Московский метрополитен получил землю под строительство части Коммунарской линии от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Открытие этого участка позитивно повлияет на транспортную инфраструктуру районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан и поселения «Мосрентген», в общей сложности там проживают 300 тысяч горожан.

«Благодаря строительству данного участка метро время на поездку по городу сократится на 30-40 минут», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта предусмотрено государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» (подпрограмма 1 «Общественный транспорт «Метрополитен»).

Участок площадью 0,035 гектара перейдет в распоряжение метро по решению столичной Градостроительно-земельной комиссии, будет заключен договор аренды. Участок расположен по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом №10, корпус 2, строительная площадка №2, часть 2.