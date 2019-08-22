РИАМО - 22 авг. В Сергиево-Посадском городском округе сельскохозяйственную компанию ЗАО «Победа» оштрафовали за уклонение от проверки, проводимой управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Россельхознадзор должен был проверить соблюдение организацией требований законодательства РФ в области карантина растений, о чем юридическое лицо было заблаговременно извещено. Представитель ЗАО должен был прибыть для проведения мероприятия, а также компания должна компания должна была предоставить перечень документов. Однако это сделано не было — представитель организации в назначенное время не явился, а документы никто не предоставил.

«По факту уклонения от проверки управлением в отношении ЗАО «Победа» составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица Управления. Материалы дела направлены в судебный участок № 231 Сергиево-Посадского судебного района Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Не так давно мировой суд привлек ЗАО «Победа» к административной ответственности и наложил штрафа в размере 20 тысяч рублей.