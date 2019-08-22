РИАМО - 22 авг. Международный фестиваль уличных кукольных театров «Петрушки мира» пройдет в Сергиево-Посадском государственном музее заповедника в комплексе «Конный двор» с 31 августа по 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Природа уличного театра, петрушечного театра древняя и на редкость привлекательная для семейной аудитории. Нам очень хочется, чтобы подмосковный город с уникальным потенциалом — Сергиев Посад — запустил на орбиту новый, самобытный, фестиваль, на который приехали бы гости из разных стран», - сказала министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Фестиваль Petrushkas of the world проводят совместно министерство культуры региона, администрация Сергиево-Посадского округа и Русский традиционный театр кукол «Петрушка».

Программа у фестиваля невероятно обширная, она предусматривает массовые гуляния, конкурсы, игры, мастер-классы, а также выставка изделий народного промысла и многое другое. Однако главная изюминка мероприятия —это, конечно же, выступления артистов-кукольников.

Так, ожидаются выступления кукольников с большой родословной - отца и сына Касиданусов из Франции, которые приедут со своей куклой Полишинелем. Здесь же свое шоу представит известная голландская кукла Ян Классен, герои Малик Каталонья из Испании и Кашпарек из Чехии. Но самым ожидаемым является известные персонаж из Италии Пульчинелла, которого представит артист Бруно Леоне. Кроме того, пройдут выступления ведущих кукольников из Подмосковья Санкт-Петербурга, Томска и Воронежа.

Не обойдется праздник и без главного его героя — самого Петрушки. Представления с ним организует русский традиционный театр кукол «Петрушка».

Вход на фестиваль свободный. Более подробную информацию о нем, а также расписание выступлений можно найти на сайте театра кукол.