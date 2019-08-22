РИАМО - 22 авг. Церемонию поднятия государственного флага РФ провели на бульваре Победы в Ступине, участие в ней приняли воспитанники подростково-молодежных клубов и «Юнармии», дети из летних лагерей и молодогвардейцы, активисты муниципального отделения партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Ступино.

Акцию провели 21 августа в преддверии Дня Российского флага в рамках проекта «Историческая память. Участие в ней приняли более 50 человек, а перед собравшимися выступил заместитель главы администрации городского округа, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Борис Скоморохов.

«Партийный проект «Историческая память» нацелен на воспитание чувства патриотизма у молодежи, национального единения и сохранение традиций», - говорится в сообщении.

Борис Скоморохов от имени глава городского округа Ступино Веры Назаровой поздравил всех собравшихся с приближающимся праздником, а также пожелал молодым людям стать достойными гражданами Российской Федерации, а более взрослым участникам церемонии — достойно нести звание жителя Подмосковья.

В 2019 году флагу России исполняется 350 лет. Первое упоминание о трехцветных стяге встречается в указах от 1669 года. Историки сходятся во мнении, что впервые такой флаг был поднят над военным корабле «Орел», спущенном на воду в деревне Дединово в Луховицах.

День Государственного флага Российской Федерации отмечают по всей стране 22 августа с 1994 года.