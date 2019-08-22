РИАМО - 22 авг. Более 100 подъездов отремонтировали с начала 2019 года в Волоколамском городском округе в рамках программы софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На сегодняшний день выполнены работы по ремонту 112 подъездов многоквартирных жилых домов, в работе – 30 подъездов. До конца года планируем отремонтировать 280 подъездов», – сказал глава округа Михаил Сылка.

Он добавил, что перечень ремонта подъездов составляется администрацией учетом предложений председателей советов многоквартирных домов и сотрудников управляющей организации, после чего перечень направляется на утверждение в Государственную жилищную инспекцию Московской области.

«Что очень важно, перед тем, как приступить к ремонту подъездов, сотрудники управляющей компании обсуждают с жителями перечень работ и цветовое решение подъездов», – отметил Сылка.

После ремонта каждый подъезд принимается комиссией с подписанием акта приемки, который подписывают председатель совета дома, сотрудники УК, администрации, а затем подъезд принимают специалисты Госжилинспекции.