РИАМО - 22 авг. В подмосковном Наро-Фоминске рассматривается вопрос установки скульптурной композиции для увековечения памяти работников местного шелкового комбината, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Несколько лет назад бывшие работники Наро-Фоминского шелкового комбината обратились к главе округа с просьбой увековечить память градообразующего предприятия. Первая рабочая встреча состоялась в 2018 году, 21 августа состоялось заседание комиссии округа по увековечению памяти выдающихся лиц и исторических событий.

«Скульптурная композиция будет состоять из трех ткачих, символизирующих три эпохи фабрики – каждая в одежде того времени. В руках у работниц нити, символизирующие связь многих поколений работников фабрики. Скульптурная композиция высотой более 8 метров займет место в центре круга напротив здания комбината», – говорится в сообщении.

Общественность одобрила идею установки композиции, олицетворяющей прошлое города-труженика и преемственность поколений предприятия, на котором трудилось почти 15 тысяч человек.

На основании тумбы будет размещена информация: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1971 г. за № 879-111 коллектив комбината награжден орденом Октябрьской Революции».

Жителям предложено выбрать дополняющую надпись: в группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-176632262_1931) до 31 августа проходит голосование по выбору дополняющей надписи. Выбрать свой вариант можно до 31 августа 2019 года.

Часть средств на установку памятника будет заложена в бюджете городского округа на 2020 год, а остальные средства будут собраны за счет добровольных пожертвований жителей и организаций.