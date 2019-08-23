РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 авг. День добрососедства пройдет в пятницу в сквере Дружбы народов в микрорайоне Белая Дача Котельников, сообщается в Instagram-аккаунте общественного движения «Команда главы Булгакова».

Общественное движение образовано главой подмосковных Котельников Андреем Булгаковым для контроля исполнения поручений и для выявления жалоб жителей.

«День добрососедства пройдет в сквере Дружбы народов у дома №21 микрорайона Белая Дача. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

На празднике пройдет награждение в номинации «Лучший дворик-2019». Пройдет дегустация еды от соседей, для детей и взрослых проведут интерактивную анимационную программу, а также концерт.

Жители города могут взять на праздник макулатуру, ненужную одежду, пластик, батарейки. Их можно будет обменять на цветы или их семена для посадки во дворе. Кроме того, можно будет передать школьные принадлежности нуждающимся детям.

Праздник «День добрососедства» стартовал 19 августа в микрорайоне Силикат. Он проводится в каждом микрорайоне с целью познакомить жителей между собой, а также выбрать лучший двор.