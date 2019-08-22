РИАМО - 22 авг. В Красногорске коммунальщики восстановят зеленую скульптуру матери с детьми, которую повредили вандалы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Скульптура находилась у женской консультации Красногорской городской больницы №3 по улице Кирова. Неизвестные вандалы повредили его, оторвав один из фрагментов — фигуру ребенка. Местные жители были возмущены этим поступком и выразили свою обеспокоенность в соцсетях.

«Фрагмент зеленой скульптуры был обнаружен сотрудниками коммунальных служб Красногорска в пятистах метров, в районе линии электропередач. Сейчас «ребенок» находится на базе ООО «Экогород», - сообщил директор МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск» Эдуард Иванов.

Он также подчеркнул, что к 26 августа оторванную фигуру ребенка восстановят и «вернут маме».