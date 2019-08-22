РИАМО - 22 авг. Управляющие компании АО «ЛГЖТ» из Люберец, АО «Одинцовская теплосеть», МУП «Истринское ЖЭУ» исполнили требования Госжилинспекции Московской области о ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Предписания исполнены в полном объеме в многоквартирных домах № 7 по улице Комсомольская в Люберцах, №1 и №8к5 по улице Фасадная в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа и №2 по улице Полевая в селе Новопетровское в городском округе Истра», – говорится в сообщении.

В ходе проверок жилищные инспекторы зафиксировали следы ржавчины, деструктивной коррозии и отслоение краски на наружных газопроводах домов. В связи с тем, что выявленные нарушения могут спровоцировать серьезные аварии, всем УК незамедлительно выдали предписания о скорейшем устранении нарушений.

Компаниям пришлось выплатить штраф и привести внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние в кратчайшие сроки. Устранение нарушений зафиксировано жилинспекторы в ходе контрольной проверки исполнения предписания.