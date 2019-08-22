РИАМО - 22 авг. В Москве на торги выставят право аренды 14 земельных участков общей площадью 2,06 гектара, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Участки расположены в Восточном и Троицком административных округах, их площадь варьируется от 0,05 до 0,18 гектара, а суммарная начальная стоимость составляет более 3,7 миллиона рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ефимов также отметил, что цены на аренду сильно разнятся от участка к участку. Так, самый дешевый участок в поселении Щапковское можно будет арендовать на год за 87,7 тысячи рублей, а вот начальная стоимость годовой аренды участка в районе Косино-Ухтомское составляет уже 810 тысяч рублей.

Участок с аукциона передают в аренду на 1,5 года, за которые арендатор должен будет возвести на нем капитальное строение. После выполнения условий контракта он может перейти на долгосрочную аренду до 49 лет или выкупить землю у города. Все они подключены к коммуникациям и имеют необходимую инфраструктуру.

При этом арендаторам не придется получать разрешение на проведение строительных работ, эту процедуру упростили в 2019 году. Им нужно будет лишь уведомить уполномоченный орган. Единственным строгим условием при строительства является соблюдение этажности строения – высота частного дома не должна будет превышать трех этажей.

Соответствующие аукционы проведут в октябре 2019 года. Их победители смогут арендовать один из вышеуказанных участков и построить на нем дом. Торги по аренде земли напрямую у города пользуются в Москве большим спросом. Так, за последние 2,5 года в столице на аукцион выставили порядка ста таких лотов, а в среднем на один объект претендовали три участника.

«В ближайшее время город планирует выставить дополнительно еще 8 участков для индивидуального жилищного строительства», – добавил вице-мэр.