РИАМО - 22 авг. Граждане из районов Крайнего Севера, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и вынужденные переселенцы реализовали выданные сертификаты в 2019 году и приобрели 25 жилых помещений в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Финансирование граждан указанных категорий производится в рамках федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ. Каждый из участников получил от 1 до 5 миллионов рублей (в зависимости от количества членов семьи – ред.) для покупки жилья», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Семь из восьми чернобыльцев, которые уже купили жилье в Подмосковье – участники программы от Щелкова, Одинцова, Реутова, Раменского, Химок, Люберец и Балашихи.

Среди вынужденных переселенцев по два человека от Наро-Фоминска, Истры, Ступина, Подольска, а также по одному человеку от Королева, Балашихи, Дубны, Рузы, Химок, Серпухова, Дмитрова, Клина. Северяне − от Балашихи и Серпухова. Остальные семь участников должны реализовать свое жилищное право до октября 2019 года.

«В настоящее время сформированы списки граждан указанных категорий, которые получат сертификаты в 2020 году. В срок до 1 сентября данные будут размещены на сайте министерства», − заключила Федотова.