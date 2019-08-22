РИАМО - 22 авг. Девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена открыли раньше запланированного срока, они были закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы подземки.

«Их открыли (девять станций Сокольнической линии метро - ред.)», - сказал собеседник агентства.

С 18 августа для пассажиров были закрыты станции Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Станции закрывали для строительства Большой кольцевой линии метро. Предполагалось, что их откроют 24 августа.

Все ограничения движения, которые вводились из-за временного закрытия станций Сокольнической линии метро, снимут к 06:00 23 августа.

Проект строительства БКЛ является основным в программе развития столичного метро. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).