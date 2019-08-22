РИАМО - 22 авг. В здании администрации Рузского городского округа создают муниципальный центр управления (МЦУР), его запустят уже в начале сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Благодаря специальному программному обеспечению в МЦУР будут аккумулироваться и анализироваться все поступившие обращения граждан, а также контролироваться их обработка. Это новый принцип работы администрации с обращениями жителей, концепция которой такова: все знаем, все решаем, не допускаем», - говорится в сообщении.

МЦУР будет располагаться на первом этаже здания администрации. Заместители главы будут принимать активное участие в его работы. Они разделят между собой различные категории обращений. Например, блок «ЖКХ и Энергетика» закрепили за заместителе главы Алексеем Казаковым, блок «Благоустройство и Дороги» курирует Владимир Жуков, блок «Сельское хозяйство, Экология и Земля/Имущество» достался Станиславу Таловерову, а «Социальный блок» – Владимиру Шевякову.