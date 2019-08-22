РИАМО - 22 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает две пары билетов в Зеленый театр ВДНХ на рок-оперу «Юнона и Авось», спектакль состоится 31 августа в 20:00.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на аккаунт в Instagram @inmsk и отметить в комментариях друга, с которым хотите пойти на постановку. Чем больше друзей – тем больше шансов.

Победителей редакция выберет случайным образом 29 августа. Спектакль состоится 31 августа в 20:00.

Премьера постановки «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола и вот уже более 30 лет идет с неизменным успехом, собирая аншлаги по всему миру.

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