РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 23 авг. В подмосковном Дзержинском в пятницу отключат электроэнергию на трех улицах, сообщается на странице ЕДДС Дзержинского в соцсети «ВКонтакте».

Электроэнергии не будет в связи с аварийными работами на распределительной трансформаторной подстанции.

«23 августа с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 будет производиться отключение электроэнергии на улицах Лесная, дом №1, Угрешская, дом №20, площадь Дмитрия Донского, дом №1А», – говорится в сообщении.

Также электроэнергия будет отсутствовать в торговом центре «Дар» и МОУ «СОШ №6 Парус».