РИАМО - 22 авг. В Москве на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и Ярославского шоссе возведут три эстакады через МЦД-5, говорится в сообщении пресс-службы департамент строительства Москвы.

«Работы проходят по проекту строительства Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе. Строительство участка хорды планируем завершить в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Первая эстакада, которая носит название «В», будет находиться на основном пути магистрали, а ее длина составит 387 метров. Планируется, что она будет пересекать возводимую подъездную дорогу к транспортно-пересадочному узлу и железнодорожные пути Ярославского направления МЖД. Вторая эстакада «B-4» будет находиться на поворотном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе и пересекать те же пути, соблюдая при этом максимальный высотный габарит в 7,2 метра.

Третья эстакада «В-5» будет примыкать к «В-4» и станет частью правоповоротного съезда с хорды в сторону Подмосковья, если ехать от Открытого шоссе. Согласно проекту она пересечет и пути Ярославского направления и дорогу, которая находится на подъезде к ним.

Всего проект возведения Северо-Восточной хорды в Москве подразумевает возведение и реконструкцию на пересечении СВХ с Ярославским шоссе более 4,8 километра дорог, в том числе строительство одной эстакады основного хода, одной левоповоротной и трех правоповоротных эстакад.