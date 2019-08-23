РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 авг. Госавтоинспекция подмосковных Люберец в пятницу начнет контролировать правила проезда железнодорожных переездов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, а также контроля за эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов, повышения уровня их оснащенности на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 23 по 30 августа проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием «Железнодорожный переезд», – говорится в сообщении.

За пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора остановку или стоянку на переезде виновника оштрафуют на 1 тысячу рублей или лишат права управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев. При повторном нарушении грозит лишение права управления на срок до 1 года.

«При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметок, положениями шлагбаума и дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. За данные нарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере1 тысячи рублей», – заключается в сообщении.