РИАМО - 22 авг. В Красногорске мужчина пригрозил сожительнице убийством, замахнувшись на нее с ножом в ходе конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В квартире жилого дома на улице Ленина между молодой девушкой и мужчиной завязалась бурная перепалка, во время которой мужчина вышел из себя и перешел на угрозы. Девушку спасло то, что мужчина отлучился в другую комнату, благодаря чему она смогла позвонить в полицию.

«(По прибытии – ред.) в одной из комнат квартиры сотрудники Росгвардии обнаружили злоумышленника, рядом с ним находился кухонный нож», — говорится в сообщении.

Жителя Смоленской области задержали и доставили в отдел полиции. Сотрудники правопорядка начали проверку.