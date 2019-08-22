РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В Подольске до 7 ноября планируют занизить тротуар на улице Рабочая для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой создать безбарьерную среду для инвалидов и маломобильных групп населения. Он отметил, что на улице Рабочая требуется занизить бордюр пешеходного перехода.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу оборудования тротуара на автодороге по улице Рабочая для маломобильных групп населения и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по оборудованию указанного тротуара для маломобильных групп населения будут выполнены в срок до 7 ноября», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.