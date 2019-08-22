РИАМО - 22 авг. Авиакомпания «Победа» направила претензию в обслуживающую рейс Москва-Чебоксары компанию UTG после видео с умоляющей пассажиркой, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы перевозчика.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое в аэропорту «Внуково». По данным издания, сотрудницы обслуживающей рейс компании сначала попросили пассажирку выложить из сумки негабаритные вещи, а затем сказали ей, что посадка закончена. Женщина собиралась лететь на похороны родственника и умоляла пустить ее, однако на борт она так и не попала.

«Победа» внимательно изучила ситуацию. В перевозке отказано верно: у нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры. Однако «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях», — сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

Он уточнил, что в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на рейс, направлена претензия с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами.