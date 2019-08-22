РИАМО - 22 авг. В новой Москве сдали в эксплуатацию 641 тысячу квадратных метров нежилой недвижимости, это больше объема годового плана, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

К концу года планировали сдать в эксплуатацию 580 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.

«Две школы и два детских сада уже сданы. В ближайшее время к ним добавится еще несколько социальных объектов», — сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он добавил, что, несмотря на выполненный план, строительство продолжат. К концу года в Троицком и Новомосковском округах появится не менее 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.