РИАМО (РЕУТОВ) – 22 авг. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов вручил городской больнице Реутова два автомобиля санитарной помощи с комплектами медицинских инструментов и препаратов, передает корреспондент Реутовского информагентства.

«Просьба о замене автомобилей, полностью выработавших свой ресурс, прозвучала во время встречи с персоналом реутовской больницы в прошлом году. Нам удалось изыскать 870 тысяч рублей в депутатском фонде, на которые и были приобретены современные машины марки Lada Granta», – сказал Брынцалов на встрече с врачами в Реутове.

Он подчеркнул, что в Московской области предпринимаются большие усилия по обеспечению объектов здравоохранения современным санитарным транспортом и напомнил, что проблему укомплектованности автомобилями поднимал президент России на совещании с представителями правительства и Минздрава РФ.

«Этой проблемой системно занимаются правительство Московской области и областная дума», – добавил спикер регионального парламента.

По словам главы городского округа Станислава Каторова, своевременный подарок от областной думы позволит врачам быстрее добираться на вызовы пациентов, кроме того, приобретенные комплекты медицинской техники и препаратов помогут в случае необходимости оказывать первую помощь нуждающимся.

«Уверен, что благодаря такой поддержке мы сможем вывести на качественно новый уровень реализацию государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», обеспечить доступность оказания медицинской помощи, повысить эффективность медицинских услуг. Все это в результате положительно скажется на самочувствии и настроении наших жителей», – сказал Каторов.