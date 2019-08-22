РИАМО - 22 авг. Для жителей Подмосковья подготовили рекомендации по выбору школьной формы для детей, важно помнить, что форма должна быть безопасной для здоровья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством школы получили право вводить обязательную школьную форму. Учащиеся теперь обязаны соблюдать единые стандарты в одежде, если соответствующее решение примет их учебное заведение. Практика показывает - к нынешнему учебному году уже не отдельные регионы, а большая часть школ страны выбирает форменную одежду», — говорится в сообщении.

Образовательные учреждения вправе устанавливать требования к одежде для обучающихся. При этом берется во внимание мнение родителей, педагогического коллектива и самих обучающихся.

Прежде всего, нужно, чтобы школьная форма была безопасной для здоровья детей. Она может быть изготовлена из трикотажа или текстиля.

«По функциональному назначению элементы школьной формы подразделяются на изделия второго слоя - жакеты, сарафаны, пиджаки, брюки, костюмы, жилеты, джемперы, верхние сорочки, брюки, платья - или третьего слоя, если указанные предметы одежды имеют подкладку», — добавляется в сообщении.

Форма должна соответствовать требованиям, предъявляемым к показателям гигроскопичности (способности к впитыванию влаги), воздухопроницаемости, химической безопасности, устойчивости окраски, токсичности во избежание раздражающего действия на кожу ребенка. Для одежды из 100% шерстяных, синтетических материалов и шерсти с различным содержанием синтетических волокон также нормируется показатель электризуемости.

При выборе школьной формы необходимо обращать внимание на маркировку, которую наносят на этикетку, прикрепляемую к изделию или на товарный ярлык.

Маркировка должна содержать: наименование и вид (назначение) изделия: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица); дату изготовления; единый знак обращения на рынке; сведения об обязательном подтверждении соответствия товара установленным требованиям; вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия; размер изделия; символы по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Документами, подтверждающими соответствие школьной формы требованиям технического регламента, являются сертификат соответствия – для одежды без подкладки - или декларация о соответствии – для одежды, имеющей подкладку.