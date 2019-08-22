РИАМО - 22 авг. Возгорания на территории торгового центра на Каширском шоссе не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 17:40 дежурному поступила заявка на задымление в четырехэтажном здании ТРЦ на Каширском шоссе, дом 14. Согласно данным открытых источников, по данному адресу расположен торгово-развлекательный центр «Гудзон».

«По внешним признакам загорания не произошло. После разведки расчеты выяснили, что срабатывания сигнализации не было, как и не было загорания. Эвакуация людей не проводилась», – говорится в сообщении.

В настоящий момент здание работает в штатном режиме.