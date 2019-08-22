РИАМО - 22 авг. В многофункциональных центрах Московской области «Мои документы» порядка 3,7 тысячи человек оформили идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) за июль, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ Подмосковья.

«По данным статистики, за июль в многофункциональных центрах Московской области зарегистрировано 3,7 тысячи заявок на получение и замену ИНН. <…> Услуга начала действовать в центрах «Мои документы» Подмосковья в начале июля», — говорится в сообщении.

ИНН присваивается один раз и используется на всей территории РФ. Он не меняется при смене места жительства, фамилии и других паспортных данных.