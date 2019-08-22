РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 22 авг. Жители дома №13 на улице Лермонтова в подмосковном Дзержинском пожаловались на ржавую воду, сообщается в группе «Подслушано в Дзержинском» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Лермонтова, дом №13. Горячего чифирчику не желаете?», – говорится в сообщении.

К посту также прикрепили видеозапись, на которой видно, что в ванную льется ржавая вода.

Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта городского округа Дзержинский, информацию о ржавой воде передали в управляющую организацию для проведения промывки сетей водоснабжения.