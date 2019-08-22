РИАМО – 22 авг. Департамент образования Москвы не поддержал предложение Минпросвещения РФ запретить детям пользоваться мобильными телефонами в школах, сообщает РИА Новости.

«Это были рекомендации и не более того. Ведь самое главное – правильное использование тех же гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Нужно научить ребенка правильно ими пользоваться, чтобы это приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного», – сказал заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Ранее Минпросвещения РФ порекомендовало ограничить использование мобильных во время учебного процесса. Рекомендации подготовили на основе анализа международного опыта и опроса общественного мнения.

Рекомендации по ограничению использования телефонов обусловлены целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса.