РИАМО – 22 авг. Банк «Возрождение» запустил для новых и действующих клиентов, использующих дебетовую карту #НЕПРОСТОКАРТА, акцию «Твои правила», говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В рамках акции активное использование дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА позволяет клиентам дополнительно увеличить доход по накопительным счетам и вкладам дополнительно на величину до 2% годовых и/или снизить процент по потребительским и ипотечным кредитам от 0,3% до 1,5% от первоначальной ставки. Чем больше оборот/сумма покупок по карте, тем больше размер надбавки и/или скидки по основному продукту получает клиент», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, держатель дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА при наличии оформленного в банке «Возрождение» кредита, накопительного счета или вклада должен выбрать одну или две из трех опций: CashBack, «Сбережения» (для получения надбавки к проценту по вкладу и накопительному счету) и «Заемщик» (для получения скидки по процентной ставке по кредиту). В результате клиент сможет получить ежемесячную компенсацию ставок путем выплаты на счет #НЕПРОСТОКАРТА в виде CashBack.

«Многие клиенты уже успели оценить продукты банка «Возрождение». Теперь их сочетание, а именно синергия использования карты и вклада/кредита позволит клиентам получить дополнительную выгоду и наиболее привлекательные на рынке условия. Например, минимальная ставка по кредиту в рамках акции составит 8%, а максимальная по вкладу – 8,5%», – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

В первый месяц после подключения к акции «Твои правила» держателю карты предоставляется одна опция – CashBack до 5% от покупок. Начиная со второго месяца, клиент сможет по желанию подключить дополнительные опции: «Сбережения» и «Заемщик». При выборе сочетания двух опций компенсация ставок по акции рассчитывается по принципу 50% на 50%.

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте www.vbank.ru, в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).