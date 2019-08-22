РИАМО - 22 авг. Следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершили следственные действия на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 в поле в Раменском городском округе Подмосковья, сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы, имеющие значение для установления истины», — говорится в сообщении.

Следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек.