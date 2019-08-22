РИАМО – 22 авг. В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными осадками в июле и августе срок окончания капитального ремонта теплосети на пересечении Красногорского и Павшинского бульваров переносится на 5 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Плановый срок завершения ремонта магистральных тепловых сетей котельной Павшино АО ГТС был назначен на 22 августа 2019 года. С момента начала ремонтных работ полностью заменена часть теплотрассы протяженностью более 200 метров, произведена чистка каналов и тепловых камер от грязи и ила», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится демонтаж трубопровода длиной 81 метр в районе улицы Спасская. Срок окончания ремонтных работ – 5 сентября.

По окончании второго этапа ремонта горячее водоснабжение многоквартирных домов по улице Спасская, дом 1, и Красногорский бульвар, дом 25, будет полностью восстановлено.