РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В четверг в микрорайоне Климовск Подольска воспитанникам детсада «Чебурашка» рассказали об истории возникновения флага РФ, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (22 августа – ред.) отмечается День государственного флага РФ. В гости на познавательный час «Чтим российский славный флаг» в детскую библиотеку 27 (микрорайона Климовск) пришли воспитанники детского сада «Чебурашка». Занимательно и весело в игровой форме ребята узнали историю возникновения флага, о его важном значении для государства», – говорится в сообщении.

Для детей провели познавательную игру «Мой флажок», а также мастер-класс «Флаг России». В завершение участники забрали на память сделанные своими руками флажки.