РИАМО – 22 авг. Вооруженные пистолетом грабители вынесли из квартиры на юго-востоке Москвы два телевизора, пылесос и личные документы хозяина с банковской картой, с которой впоследствии сняли 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию с заявление о разбое в квартире на улице Пронская обратился мужчина 1979 года рождения.

«Шестеро неизвестных, позвонив в дверь, вошли в квартиру, где, угрожая пистолетом, открыто похитили два телевизора, пылесос, монитор, DVD-проигрыватель, системный блок, личные документы, банковскую карту (с которой впоследствии сняли 30 тысяч рублей)», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 47 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».