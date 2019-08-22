РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 авг. В четверг в парке «Елочки» подмосковного Домодедова провели акцию «Однозначно», ориентированную на профилактику дорожной аварийности, сообщается на официальном сайте городского округа Домодедово.

«Домодедовская Госавтоинспекция совместно со специалистами экспертного центра безопасности и активистами провели в парке «Елочки» и на наиболее оживленных пешеходных переходах города акции в рамках социальной кампании «Однозначно», ориентированные на профилактику дорожной аварийности», – говорится в сообщении.

Для детей были организованы активные игры, загадки и шоу мыльных пузырей, со взрослыми беседы были построены в формате диалога. Все участники получили в подарок светоотражающие наклейки и памятки дорожной безопасности.

Организаторы уверены, что акция станет дополнительным эффективным инструментом, формирующим культуру поведения всех категорий участников дорожного движения.