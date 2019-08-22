РИАМО - 22 авг. В Воскресенске для катка приобретут машину для заливки льда, сейчас проходит конкурсная процедура, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Воскресенск Артур Болотников на встрече с бронзовыми призерами кубка Овечкина, хоккейной командой СШОР «Химик Воскресенск».

«Встреча прошла во время тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Валерия Каменского. Артур Болотников лично поблагодарил хоккеистов и тренеров за хороший результат на турнире. Отдельно отметил Егора Рыбкина, который признан лучшим вратарем «Кубка Овечкина», — говорится в сообщении.

Одной из наград за третье место для ребят стал сертификат на покупку спортивной формы и инвентаря.

«Уверен, что мы еще не раз услышим о победах наших юных хоккеистов. Желаю тренерам и команде превзойти результат этого года на следующих соревнованиях уже международного формата», — сказал Болотников.

Он рассказал о мерах поддержки хоккея со стороны муниципалитета и области. По итогам встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым выделены деньги на покупку машины для заливки льда. Новая машина позволит готовить лед для игр и тренировок по высоким стандартам.

Кубок проходил с 12 августа. В нем принимали участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны. Финал Кубка прошел в Ледовом дворце имени Владимира Петрова в Красногорске.