РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. Регоператор «МСК-НТ» установил в детском саду подмосковного Подольска контейнер для сбора пластиковых крышек, он стал третьим в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Региональный оператор «МСК-НТ» принимает участие в благотворительном проекте по сбору пластиковых крышек «Добрая крышечка». В нем уже участвуют более 500 тысяч человек. Ранее регоператор разместил два контейнера для сбора пластиковых крышек в Подольске – в ТЦ «Капитолий» и в гипермаркете «Леруа Мерлен».

«22 августа компания ООО «МСК-НТ» торжественно установила в подольском детском саду №16 еще один контейнер для акции «Добрые крышечки». ООО «МСК-НТ» как официальный партнер акции продолжает приобретать и устанавливать контейнеры в Чеховском кластере, расширяя и привлекая взрослых и детей в благотворительный проект. Теперь в нем принимают участие и детский сад №16 в Подольске. Сейчас идет сбор крышечек на двадцатую коляску, которая достанется Кириллу из Ярославской области», – говорится в сообщении.

Юных воспитанников детского сада «Колокольчик» приветствовала пресс-секретарь «МСК-НТ» Ирина Леонтьева. Она рассказала ребятам о важности сбора цветных крышечек для помощи детям-сиротам с особенностью развития, воспитывающихся в приемных семьях, а также объяснила малышам, что пластик от крышечек стоит на третьем месте в списке по загрязнению мирового океана и планеты. В то же время он является ценным сырьем, поэтому его собирают и сдают на переработку, чтобы на вырученные средства приобрести инвалидные-кресла для детей-сирот. Акцию «Добрые крышечки» проводит всероссийский благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Дошколята приняли участие в интерактивной программе, которую подготовили воспитатели и пресс-служба компании. Для них организовали игры и эстафеты с элементами обучения раздельному сбору мусора. Завершилось мероприятие зажигательными детскими танцами.