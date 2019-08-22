РИАМО - 22 авг. Прокуратура просит суд приговорить бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, одна из которых погибла, к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Савеловского суда Москвы.

«Прокурор просто приговорить Исаханова к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. Оглашение назначено на понедельник (26 августа - ред.) на 11:00», - сказал собеседник агентства.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Исаханов не справился с управлением и вылетел на тротуар. Перед тем, как сесть за руль, он употреблял наркотики. В результате ДТП погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности, 44-летняя женщина попала в больницу. Исаханова после происшествия уволили из университета.