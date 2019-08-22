РИАМО - 22 авг. В садоводческом некоммерческом товариществе «Городилово» в Рузском округе отменили карантин по бешенству, который был установлен 24 июня, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (21 августа – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: садоводческом некоммерческом товариществе «Городилово» вблизи деревни Городилово Рузского городского округа», - говорится в тексте документа.

Также ограничительные меры снимаются на территории от северной границы деревни Румянцево до западной границы деревни Лукино, далее до восточной границы деревни Акулово и до северной границы деревни Вертошино, а далее снова далее до северной границы деревни Румянцево. Кроме того, эта часть округа также признается благополучной по бешенству.

Бешенство это крайне опасная болезнь, угрожающая не только животным, но и людям. В случае укуса, оцарапания или ослюнения зараженным животным нужно срочно обращаться за медицинской помощью и проходить антирабическое лечение вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.