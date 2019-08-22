РИАМО – 22 авг. В Москве на Русаковской улице в доме № 31 открылся новый «Перекрёсток», который стал «юбилейным» 800-м магазином сети. Это второй экспериментальный супермаркет с элементами новой «эмоциональной» концепции.

Площадь торгового зала нового магазина составляет 2 000 квадратных метров, половину из которого занимает fresh-зона. В ней представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, а также тестируется новая система хранения, которая представляет собой специальную холодильную горку с орошением Здесь же находятся выделенные зоны сыров и мясной гастрономии, камера для разделанных туш, прилавки со свежей мясной и рыбной продукцией с ультразвуковым орошением, а также салат-бар и кафе на 24 посадочных места. Кроме того, в этой зоне находится витрина с кулинарией и собственная пекарня с тандыром.

«Зона fresh спроектирована в эмоционально-вдохновляющем стиле с акцентным освещением и подвесными конструкциями. Именно сюда клиент попадает при входе в супермаркет», - комментируют в сети.

На прилавках нового супермаркета представлено 13 тысяч различных наименований продуктов. В частности, в магазине есть линейка собственной торговой марки в молочной категории «Зелёная линия», которая также доступна в 200 «Перекрёстках» Москвы.

В отдельные группы выделены товары для покупателей, которые придерживаются правильного питания — это «Полезный перекус», «Правильные сладости», натуральная молочная продукция и продукты без глютена.

Интерьер и дизайн сохраняет цветовую преемственность с текущим брендингом. В тоже время изменились технология освещения – свет стал более тёплым, а визуальные иконки отделов акцентируются динамической цветовой подсветкой.

Принципы «эмоционального» маркетинга, заложенные в новой концепции магазина на Русаковской улице в Москве, по итогам тестирования и анализа станут базовыми для формирования новой концепции торговой сети «Перекрёсток».