РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Жителям подмосковных Люберец разъяснили порядок оплаты счетов за ЖКХ, лично обращаться в офис нужно только если сумма значительно отличается от привычной, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Расчетный центр принял на обслуживание порядка 95 тысяч лицевых счетов за ЖКУ в Люберцах. При передаче большого массива информации не весь объем данных был учтен корректно, что в отдельных случаях привело к выставлению счетов, рассчитанных не по переданным показаниям.

«МосОблЕИРЦ рекомендует в случае согласия плательщика с начислениями оплатить единый платежный документ в соответствии с суммой в графе «Итого к оплате». В случае несогласия плательщика с суммой, указанной в графе «итого к оплате», оплатить ЕПД в соответствии с суммой, указанной в столбце 5 «Начислено по тарифу», – говорится в сообщении.

Лично обращаться в офис МосОблЕИРЦ нужно только в случае, если сумма к оплате в платежном документе в разы отличается от привычной.

«Переплаты по услугам, связанные с начислениями с учетом замещающей информации, а не по данным приборов учета, будут учтены при формировании начислений за следующий расчетный период», – отмечается в материале.

Рекомендуется передать показания приборов учета до конца дня 25 августа. В этом случае показания примут к расчету, и они корректно отразятся в сформированных платежных документах за август.

Жители могут задать вопросы по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ, выделенных для Люберец: 8(499)322-46-12, 8(499)322-46-21.