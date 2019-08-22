РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В четверг в подмосковном Подольске торжественно вручили паспорта девяти юным гражданам округа в рамках празднования Дня государственного флага РФ, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации округа.

В четверг в администрации округа прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигших 14-летнего возраста, в рамках празднования Дня государственного флага РФ.

«Всего в рамках торжественного мероприятия паспорта вручили девятерым юным горожанам», – сказала сотрудница.

День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.