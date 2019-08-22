РИАМО – 22 авг. Инспектор по пожарной безопасности магазина «Магнит» умер от передозировки наркотиками во время совещания в московском офисе, сообщает в четверг РЕН ТВ.

Во время рабочей встречи с руководством мужчина потерял сознание. Коллеги пытались помочь ему и вызвали скорую помощь.

«Прибывшие медики диагностировали у него передозировку наркотиков, содержащих в своем составе амфетамин. Кстати, стражи порядка обнаружили у инспектора сразу три пакета с запрещенными веществами», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что сотрудник умер еще в июле, однако уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков» возбудили 18 августа.

Фигурантом должен стать не погибший, а тот, кто продал мужчине наркотики. Злоумышленника пока не установили.