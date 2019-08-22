РИАМО – 22 авг. Twitter удалил сообщение одного из пользователей, которое содержало изображение, оскорбляющее флаг Российской Федерации, ранее с требованием разобраться с данным нарушением Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

«Меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона №149-ФЗ«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», - говорится в сообщении.

Закон гласит, что доступ может быть ограничен к ресурсам в сети Интернет, на которых размещена какая-либо информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выказывающая явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации.

Администрация Twitter исполнила требования Роскомнадзора и удалила оскорбительное изображение.