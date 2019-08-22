РИАМО - 22 авг. На выборах депутатов в Московскую городскую думу видеотрансляция будет работать на всех 3,4 тысячи участков, за исключением 35, которые находятся на территории воинских частей, сообщил на заседании заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Видеонаблюдение и трансляция изображения осуществляются на всех участках, образованных по месту жительства. За исключением участков, на которых голосуют военнослужащие, если от военных частей не будет согласования по ведению видеонаблюдения», - сказал Ермолов.

Он добавил, что работа территориальной избирательной комиссии по согласованию этого вопроса с командирами воинских частей завершена.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата, 57 кандидатам в регистрации отказано, так как часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей забраковали.