РИАМО - 22 авг. Глава подмосковного Ленинского района Валерий Венцаль считает важным создание эстетичной и уютной городской среды, а также повышение уровня экологического комфорта жителей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Весной в муниципалитете запустили проект по реставрации зеленых насаждений. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дорсервис» высадили на городские клумбы свыше 9 тысяч квадратных метров цветов.

«Но дело не в объемах работ, а в поставленной цели – мы хотим создать новые комфортные общественные пространства, вернуть себе особый статус «город-сад», который раньше носило Видное», - написал Венцаль в соцсетях.

Растения украшают не только центральные улицы, площади и переулки Видного, но и так называемые ворота в город. В этом году впервые работы были проведены и на территории бывшего военного городка Петровский.

Местные жители не остались равнодушными к инициативе по озеленению улиц. Они тоже разбивают цветники во дворах и ухаживают за растениями.