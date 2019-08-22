РИАМО - 22 авг. В честь Дня города в столице пройдут заплывы для любителей sup-серфинга, в них смогут поучаствовать около 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Массовые заплывы для любителей sup-серфинга пройдут 7 и 8 сентября в рамках празднования дня рождения Москвы. Нашей столице исполнится 872 года! В первый день в 12 часов состоится тренировка. Во второй день, также в 12:00, пройдет общий заплыв и соревнования», – отмечается в сообщении.

Участие бесплатное. Ограничения по возрасту нет, однако несовершеннолетние могут участвовать только с согласия родителей и в их присутствии. Также спортсменам нужно иметь собственную экипировку.

Старт заплыва – с площадки на Озерковской набережной. Затем маршрут пройдет вдоль Садовнической и Болотной набережных до памятника Петру I. После участники развернутся и завершат свое путешествие в точке старта. Пройденный маршрут составит 12 километров.

Свыше 250 праздничных программ подготовили для Дня города в Москве. Торжественное открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ.