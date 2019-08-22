РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В микрорайоне Климовск Подольска восстановили уличное освещение в одном из дворов на Серпуховской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск. Он отметил, что во дворе домов №№1, 2, 3, 4 нет уличного освещения.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск сообщаем, что факты подтвердились. Работы по восстановлению уличного освещения проведены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.