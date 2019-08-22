РИАМО - 22 авг. В Москве утвердили проект надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Переход появится вблизи владения 12 на улице Василисы Кожиной.

«Надземный переход обеспечит пешеходную доступность к остановкам городского общественного транспорта. Жители районов Филевский Парк и Дорогомилово комфортно и безопасно смогут переходить железнодорожные пути и выходить к Кутузовскому проспекту», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Протяженность надземного пешеходного перехода составит 135 метров, ширина прохожей части – четыре метра.

Княжевская добавила, что со стороны Яблоневого сада к переходу вблизи владений 13 и 21 по улице Василисы Кожиной проект предусматривает устройство тротуаров. В полосе отвода железной дороги вдоль тротуара установят шумозащитный экран.

Рядом с переходом построят парковку, переустроят инженерную инфраструктуру, проведут благоустройство.