РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В подмосковном Подольске комиссия провела проверку ремонта кровли в доме №10Б на улице Сосновая, члены комиссии не выявили нарушений, сообщается на странице депутата Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

Максимович с директором МУЖРП №9 Михаилом Паниным, сотрудниками предприятия, заместителем директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, директором подрядной организации ООО «КомплексСтрой» Георгием Зобниным, местными жителями проверили многоквартирный дом на улице Сосновая, 10Б. Ранее депутату поступила жалоба от жителя МКД на некачественный ремонта кровли во время капремонта.

«При проведении комиссии нарушений кровельного покрытия, а также примыканий к парапетам, веншахтам, фановым трубам не выявлено. Заявитель на совместный осмотр кровли не пришел», – написал Максимович.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2017 году в доме сделали ремонт мягкой рулонной кровли с применением асбестоцементных листов. В связи с тем, что работы завершались в холодное время года, в летний период образовались небольшие неровности кровельного покрытия. В рамках гарантийных обязательств данные замечания были устранены.