© РИАМО
, Пелагия Тихонова
22 августа на площадках по всей Москве начались мероприятия культурной программы фестиваля «Цветочный джем».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Фестиваль стартовал 20 июня – в этот день в столице открылись 42 дизайнерских сада, работы участников международного конкурса ландшафтного дизайна.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Цветочный джем» проводится в формате международного конкурса.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
А с 22 августа по 8 сентября гостей каждый день будут ждать творческие и кулинарные мастер-классы, спектакли, концерты, и другие развлечения.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фестивале «Цветочный джем» площадка на площади Революции превратилась в набережную города Ялта.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Самым необычным площадки украшением стала огромная роза из настоящего ялтинского лука - всемирно известного вкусного бренда.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Тут же можно увидеть «Крымские сады Семирамиды» - конструкцию высотой более четырех метров, созданную из настоящего морского песка и украшенную знаменитой крымской лавандой, розами, розмарином, олеандрами; лавочки-«львы», совсем как в Ливадийском дворце; «парящих» над площадкой чаек, созданных из горного крымского мха.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: «Крымские сады Семирамиды» на площади Революции
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: площадка «Цветочного джема» на Манежной площади
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Сад «Зеленый пух», посвященный 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, можно будет увидеть в Камергерском переулке.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В сказочное пространство сказки «Алиса в стране чудес» можно будет погрузиться на Тверском бульваре. Гостей будут встречать актеры в костюмах персонажей этой сказки – Чеширский кот, Белый кролик, Безумный шляпник и главная героиня Алиса.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Москвичи могут полюбоваться 42 дизайнерскими садами.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: площадка «Цветочного джема» на Манежной площади
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото:фестиваль «Цветочный джем»
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото:фестиваль «Цветочный джем»
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