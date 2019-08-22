Тут же можно увидеть «Крымские сады Семирамиды» - конструкцию высотой более четырех метров, созданную из настоящего морского песка и украшенную знаменитой крымской лавандой, розами, розмарином, олеандрами; лавочки-«львы», совсем как в Ливадийском дворце; «парящих» над площадкой чаек, созданных из горного крымского мха.